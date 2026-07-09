Odloženo uvođenje ETIAS sistema za ulazak u Šengen zonu: "Pokretanje do kraja ove godine više nije izvodljivo"

Uvođenje ETIAS sistema za prethodnu elektronsku autorizaciju putovanja u Šengen odloženo je za narednu godinu zbog tehničkih problema i sporog uvođenja sistema za ulazak i izlazak iz EU (EES), piše Financial Times.

Problemi sa sistemom EES izazvali su duža čekanja na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima, a avio-industrija je upozorila da bi zbog toga moglo da dođe do velikih gužvi tokom letnje turističke sezone. Agencija EU-Lisa, zadužena za sprovođenje sistema ETIAS, priznala je da planirano pokretanje sistema do kraja ove godine više nije izvodljivo, navode tri izvora upoznata sa razgovorima. Upravni odbor agencije EU-Lisa sastao se sredinom juna kako bi razmotrio