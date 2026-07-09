Policija u Nišu isključila iz saobraćaja dvojicu pijanih vozača: Jedan imao čak 3,56 promila alkohola u krvi

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Policija u Nišu isključila iz saobraćaja dvojicu pijanih vozača: Jedan imao čak 3,56 promila alkohola u krvi

Policija u Nišu isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača koji su upravljali automobilima pod dejstvom alkohola i počinili prekršaj nasilničke vožnje, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Tokom kontrole saobraćaja u Bulevaru cara Konstantina, policija je zaustavila vozača (48) automobila marke "Folksvagen". Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom sa čak 3,56 promila alkohola u organizmu. U drugoj kontroli, u Ulici vojvode Mišića, zaustavljen je vozač (54) "Renoa", kod kojeg je izmereno 2,62 promila alkohola. "Obojica vozača zadržana su u službenim prostorijama policije, a protiv njih su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje",
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Prekršajne prijave za dvojicu vozača: Jedan vozio sa 3,56, drugi sa 2,62 promila

Prekršajne prijave za dvojicu vozača: Jedan vozio sa 3,56, drugi sa 2,62 promila

Gradski portal 018 pre 47 minuta
Surduličanin vozio električni bicikl sa četiri promila alkohola u krvi

Surduličanin vozio električni bicikl sa četiri promila alkohola u krvi

Jug press pre 2 sata
Isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u krvi

Isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u krvi

Serbian News Media pre 1 sat
Muškarac u Surdulici isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila

Muškarac u Surdulici isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila

Nova pre 4 sati
Više od tri promila alkohola za volanom: Policija u Nišu isključila dvojicu vozača iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje

Više od tri promila alkohola za volanom: Policija u Nišu isključila dvojicu vozača iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje

Glas juga pre 5 sati
Mrtav pijan vozio po Novom Sadu: Imao više od dva promila alkohola u organizmu

Mrtav pijan vozio po Novom Sadu: Imao više od dva promila alkohola u organizmu

Radio 021 pre 4 sati
Dvojica vozača u alkoholisanom stanju isključena iz saobraćaja u Nišu, jedan vozio sa 3,56 promila

Dvojica vozača u alkoholisanom stanju isključena iz saobraćaja u Nišu, jedan vozio sa 3,56 promila

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišRenoFolksvagenMinistarstvo unutrašnjih poslovaVolkswagenRenault

Regioni, najnovije vesti »

Veštačka inteligencija u službi građana: Od 22. jula dostupan digitalni asistent za pitanja iz socijalne zaštite

Veštačka inteligencija u službi građana: Od 22. jula dostupan digitalni asistent za pitanja iz socijalne zaštite

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Europrom – Vikend akcija od 10. jula

Europrom – Vikend akcija od 10. jula

ObjektiVa pre 27 minuta
Zdravko Ponoš: Jedina Vučićeva kredibilna pretnja je izborna krađa, a vesti iz EU i to komplikuju

Zdravko Ponoš: Jedina Vučićeva kredibilna pretnja je izborna krađa, a vesti iz EU i to komplikuju

Glas Šumadije pre 2 minuta
Memić nazvao Srebrenicu sa “zli nacionalizam”

Memić nazvao Srebrenicu sa “zli nacionalizam”

Sandžak press pre 42 minuta
Nožem isekao poznanika

Nožem isekao poznanika

Prokuplje press pre 17 minuta