Policija u Nišu isključila iz saobraćaja dvojicu pijanih vozača: Jedan imao čak 3,56 promila alkohola u krvi

Policija u Nišu isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača koji su upravljali automobilima pod dejstvom alkohola i počinili prekršaj nasilničke vožnje, saopšteno je Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Tokom kontrole saobraćaja u Bulevaru cara Konstantina, policija je zaustavila vozača (48) automobila marke "Folksvagen". Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom sa čak 3,56 promila alkohola u organizmu. U drugoj kontroli, u Ulici vojvode Mišića, zaustavljen je vozač (54) "Renoa", kod kojeg je izmereno 2,62 promila alkohola. "Obojica vozača zadržana su u službenim prostorijama policije, a protiv njih su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje",