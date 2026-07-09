Pop pevačica Boni Tajler preminula u 76. godini

Pop ikona Boni Tajler preminula je u 76. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom veb-sajtu i Fejsbuk stranici. Legendarna pevačica, poznata po svetskom hitu "Total Eclipse of the Heart", preminula je u bolnici u Portugalu.

Navodi se da je Tajler preminula u bolnici u Portugaliji od posledica bolesti od koje je lečena, preneo je BBC. Podsetimo, Boni Tajler je u maju hitno prebačena u bolnicu u Faru u Portugaliji na operaciju creva i stavljena je u indukovanu komu kako bi joj se pomoglo u oporavku. Porodica i tim Boni Tajler saopštili su da je legendarna pevačica neočekivano preminula u bolnici. U objavi na društvenoj mreži Fejsbuk se navodi da će dodatne informacije biti objavljene