Eskalacija sukoba podigla cenu nafte: Koliko je realno novo poskupljenje goriva

NIN pre 1 sat
Eskalacija sukoba podigla cenu nafte: Koliko je realno novo poskupljenje goriva

Iako se nakon potpisivanja Sporazuma u 14 tačaka, kojim je predviđen prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, činilo da će se cene nafte na berzama stabilizovati sukobi su u međuvremenu opet eskalirali što je dovelo do novog rasta cena “crnog zlata” na svetskom tržištu.

Nafta je naime poskupela za skoro tri odsto nakon najnovije razmene vatre zaraćenih strana u Zalivu pa je tako cena sirove nafte “brent”, koja se koristi kod nas u Srbiji, 8.jula dostigla nivo od 76,09 dolara po barelu. Do toga je došlo nakon napada na tri broda u Ormuskom moreuzu za koji niko nije preuzeo odgovornost, a Vašington je kao krivca označio iransku vojsku. Zbog toga su SAD pokrenula seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu. Teheran je odmah uzvratio te
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

MMF srezao prognoze njemačkog rasta

MMF srezao prognoze njemačkog rasta

SEEbiz pre 48 minuta
Analitičar o ceni nafte: Tržište više ništa ne veruje Trampu, osim da donosi neizvesnost

Analitičar o ceni nafte: Tržište više ništa ne veruje Trampu, osim da donosi neizvesnost

N1 Info pre 43 minuta
Cena nafte ponovo raste - Koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji?

Cena nafte ponovo raste - Koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji?

Radio 021 pre 1 sat
Ponovni okršaj SAD i Irana zbog Ormuskog moreuza: Da li je mir na Bliskom istoku na vidiku?

Ponovni okršaj SAD i Irana zbog Ormuskog moreuza: Da li je mir na Bliskom istoku na vidiku?

Euronews pre 2 sata
Cene zlata su nastavile da padaju u julu 2026: zašto se investitori okreću bitkoin rudarenju koje ne zahteva hardver

Cene zlata su nastavile da padaju u julu 2026: zašto se investitori okreću bitkoin rudarenju koje ne zahteva hardver

Ozon press pre 2 sata
Da li je autobus neispravan, ako ne radi klima: Evo koliko vozila JGSP-a u Novom Sadu ima klimatizaciju

Da li je autobus neispravan, ako ne radi klima: Evo koliko vozila JGSP-a u Novom Sadu ima klimatizaciju

Radio 021 pre 4 sati
Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

Cene sirove nafte u ukupnoj ceni goriva u Srbiji učestvuju 20 do 30 odsto

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaIranCena nafteVašingtonTeheranDolarnaftasad

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako će izgledati novi način naplate grejanja u Beogradu: Stručnjak za energetiku kaže - nema potrebe da se bilo ko plaši

Kako će izgledati novi način naplate grejanja u Beogradu: Stručnjak za energetiku kaže - nema potrebe da se bilo ko plaši

N1 Info pre 13 minuta
Ako u Americi dobijete crveni karton, iza ugla može da vas sačeka i Poreska uprava

Ako u Americi dobijete crveni karton, iza ugla može da vas sačeka i Poreska uprava

Forbes pre 38 minuta
KRIK: Saradnik Malog i Brnabić dobio i treći posao u okviru Expo

KRIK: Saradnik Malog i Brnabić dobio i treći posao u okviru Expo

Vreme pre 38 minuta
Krka u prvoj polovici godine s rekordnom dobiti, dividende rastu

Krka u prvoj polovici godine s rekordnom dobiti, dividende rastu

SEEbiz pre 28 minuta
KRIK: Advokat blizak Malom i Brnabić treći put dobio posao za Expo 2027

KRIK: Advokat blizak Malom i Brnabić treći put dobio posao za Expo 2027

In medija pre 33 minuta