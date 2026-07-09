Eskalacija sukoba podigla cenu nafte: Koliko je realno novo poskupljenje goriva

Iako se nakon potpisivanja Sporazuma u 14 tačaka, kojim je predviđen prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, činilo da će se cene nafte na berzama stabilizovati sukobi su u međuvremenu opet eskalirali što je dovelo do novog rasta cena “crnog zlata” na svetskom tržištu.

Nafta je naime poskupela za skoro tri odsto nakon najnovije razmene vatre zaraćenih strana u Zalivu pa je tako cena sirove nafte “brent”, koja se koristi kod nas u Srbiji, 8.jula dostigla nivo od 76,09 dolara po barelu. Do toga je došlo nakon napada na tri broda u Ormuskom moreuzu za koji niko nije preuzeo odgovornost, a Vašington je kao krivca označio iransku vojsku. Zbog toga su SAD pokrenula seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu. Teheran je odmah uzvratio te