Temperatura do 30 stepeni, sledećih dana još toplije: Kakvo vreme Srbiju očekuje danas i narednih dana

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Temperatura do 30 stepeni, sledećih dana još toplije: Kakvo vreme Srbiju očekuje danas i narednih dana

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni, saopštio je RHMZ. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.
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