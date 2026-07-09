Katastrofa za Vojvodinu, bivši igrač presudio - sad amora da juri čudo u Mađarskoj

Nova pre 13 minuta
Katastrofa za Vojvodinu, bivši igrač presudio - sad amora da juri čudo u Mađarskoj

Fudbaleri Vojvodine poraženi su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope rezultatom 2:1 na svom terenu od Ferencvaroša.

Gosti su pobeli golom u osmom minutu preko Zakarijesena nakon loše procene defanzivca Barosa, da bi do izjednačenja Vojvodina došla autogolom Ramakersa u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Pobedu gostima je doneo posle greške Vojvodine bivši igrač Bamidele u 86. minutu. Uskoro opširnije... Vojvodina - Ferencvaroš 1:2 (1:1) (Ramakers 45(ag)- Zakarijesen 8, Bamidele 86) Stadion: Karađorđe Sudija: Vernis (Francuska) Vojvodina: Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković,
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