Katastrofa za Vojvodinu, bivši igrač presudio - sad amora da juri čudo u Mađarskoj

Fudbaleri Vojvodine poraženi su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope rezultatom 2:1 na svom terenu od Ferencvaroša.

Gosti su pobeli golom u osmom minutu preko Zakarijesena nakon loše procene defanzivca Barosa, da bi do izjednačenja Vojvodina došla autogolom Ramakersa u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Pobedu gostima je doneo posle greške Vojvodine bivši igrač Bamidele u 86. minutu. Uskoro opširnije... Vojvodina - Ferencvaroš 1:2 (1:1) (Ramakers 45(ag)- Zakarijesen 8, Bamidele 86) Stadion: Karađorđe Sudija: Vernis (Francuska) Vojvodina: Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković,