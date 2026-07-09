"Možemo da pobedimo u Budimpešti": Trener Vojvodine veruje u čudo posle poraza

Nova pre 21 minuta
"Možemo da pobedimo u Budimpešti": Trener Vojvodine veruje u čudo posle poraza

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da jutakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Ferencvaroša bila veoma izjednačena, kao i da smatra da njegova ekipa, uprkos današnjem porazu, u revanšu može da dođe do preokreta i plasmana u narednu fazu takmičenja.

"Jedna teška, takmičarska utakmica. Mogla je da ode i na jednu, i na drugu stranu. Rezultat je još uvek aktivan, možemo i mi da pobedimo u Budimpešti, kao što su oni ovde. Sve je moguće, utakmica je bila izjednačena", naveo je Tanjga za TV Arena Sport. Fudbaleri Vojvodine izgubili su večeras na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. "Mi smo na 1:1 imali stopostotnu šansu i pogodili smo
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