Prekinuta sednica proširenog Senata o profesoru Mihiću: Opet predloženo tajno glasanje

U zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu prekinuta je sednica proširenog Senata o pimedbi profesora Vladimira Mihića, nakon što je predloženo da glasanje bude tajno.

Za tajno glasanje bilo je 19 glasova, a sedmoro protiv, prenosi 021.rs. Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović, gde je predavao i profesor Vladimir Mihić, ostao je uzdržan. Prošireni Senat zasedao je povodom primedbe profesora Vladimira Mihića koji nije izglasan u zvanje, a jedan od razloga za njegovu primedbu je to što je Senat o njegovom reizboru glasao tajno. Dekan Alanović je ranije najavio da će predstavnici Filozofskog fakulteta na sednici zastupati