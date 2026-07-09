Šok za Vojvodinu, Ferencvaroš vodi u Novom Sadu

Fudbaleri Vojvodine od 20.00 dočekuju ekipu Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Lale" nisu imale sreće na žrebu, ali imaju šta da traže protiv mađarskog giganta u velikom komšijskom derbiju. Vojvodina je prošlog leta propustila nastup na evropskoj sceni, pa se sada vraća posle dve godine. U leto 2024. je igrala protiv Ajaksa u Ligi Evrope, pa protiv Maribora u Ligi konferencije i nije prošla dalje. Pobednik ovog dvomeča će i narednoj rundi imati još teži zadatak jer ga čeka holandski Tvente, dok poraženi nastavlja u drugom kolu kvalifikacija