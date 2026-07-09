Iako će Novi Sad sutra biti bez vode, bazeni će raditi redovno

Novi Sad – Uprkos činjenici da su za sutra najavljeni veliki radovi, zbog kojih će Novi Sad biti bez vode ili smanjenog pritiska, sva tri bazena kojima upravlja Spens (na Spensu, na Sajmištu i u Futogu) radiće redovno. foto: Grad Novi Sad Prema najavi JKP „Vodovod i kanalizacija“ 10. jula od 8 do 18 časova biće smanjen pritisak vode ili je neće biti u celom Novom Sadu i delu Petrovaradinu zbog rekonstrukcije cevovoda. A zbog radova Elektrodistribucije Novi Sad,