Iako će Novi Sad sutra biti bez vode, bazeni će raditi redovno

NoviSad.com pre 5 sati
Iako će Novi Sad sutra biti bez vode, bazeni će raditi redovno
Novi Sad – Uprkos činjenici da su za sutra najavljeni veliki radovi, zbog kojih će Novi Sad biti bez vode ili smanjenog pritiska, sva tri bazena kojima upravlja Spens (na Spensu, na Sajmištu i u Futogu) radiće redovno. foto: Grad Novi Sad Prema najavi JKP „Vodovod i kanalizacija“ 10. jula od 8 do 18 časova biće smanjen pritisak vode ili je neće biti u celom Novom Sadu i delu Petrovaradinu zbog rekonstrukcije cevovoda. A zbog radova Elektrodistribucije Novi Sad,
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