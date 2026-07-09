OD 8 ČASOVA DEO ULICE PETRA PRERADOVIĆA BEZ VODE: Radovi na vodovodnoj mreži trajaće do 14 sati

Ozon pre 37 minuta
OD 8 ČASOVA DEO ULICE PETRA PRERADOVIĆA BEZ VODE: Radovi na vodovodnoj mreži trajaće do 14 sati

SREMSKA MITROVICA – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, danas, u četvrtak, 9. jula, deo Ulice Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici privremeno će ostati bez vodosnabdevanja.

Bez vode će, od 8 do 14 časova, biti potrošači u neparnom delu Ulice Petra Preradovića, na potezu između ulica Tarasa Ševčenka i Vase Pelagića. Kako je saopšteno iz JKP „Vodovod“, radovi obuhvataju rekonstrukciju kućnih priključaka i njihovo povezivanje na novu distributivnu vodovodnu mrežu. Iz preduzeća upozoravaju da je po završetku radova moguća privremena pojava zamućenja vode, zbog čega se građanima preporučuje da nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja
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