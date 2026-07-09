Aragči: Diplomatijom protiv eskalacije na Bliskom istoku

Optužuje SAD za kršenje Memoranduma o razumevanju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči upozorio je danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih vojnih „avantura", nakon što je u telefonskom razgovoru sa načelnikom Generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirom osudio nedavne američke napade na Iran kao kršenje Memoranduma o razumevanju iz Islamabada, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova. Aragči je odvojeno razgovarao telefonom sa ministrima spoljnih poslova Omana i Turske, Badrom