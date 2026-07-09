Aragči: Diplomatijom protiv eskalacije na Bliskom istoku

Politika pre 25 minuta
Aragči: Diplomatijom protiv eskalacije na Bliskom istoku

Optužuje SAD za kršenje Memoranduma o razumevanju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči upozorio je danas Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih vojnih „avantura", nakon što je u telefonskom razgovoru sa načelnikom Generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirom osudio nedavne američke napade na Iran kao kršenje Memoranduma o razumevanju iz Islamabada, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova. Aragči je odvojeno razgovarao telefonom sa ministrima spoljnih poslova Omana i Turske, Badrom
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Iranski ministar upozorio SAD: Neka se Amerika uzdrži od novih vojnih avantura

Iranski ministar upozorio SAD: Neka se Amerika uzdrži od novih vojnih avantura

Kurir pre 30 minuta
Američka tajna služba zavarala Iran: Tramp napustio Tursku starim predsedničkim avionom iz bezbednosnih razloga

Američka tajna služba zavarala Iran: Tramp napustio Tursku starim predsedničkim avionom iz bezbednosnih razloga

Kurir pre 55 minuta
Nyt: Tramp napustio Tursku starim avionom Air Force One iz bezbednosnih razloga

Nyt: Tramp napustio Tursku starim avionom Air Force One iz bezbednosnih razloga

Euronews pre 55 minuta
Nova kriza na najvažnijoj energetskoj ruti sveta: Šta se dešava u Ormuskom moreuzu?

Nova kriza na najvažnijoj energetskoj ruti sveta: Šta se dešava u Ormuskom moreuzu?

Euronews pre 50 minuta
Tramp napustio Tursku starim avionom iz bezbednosnih razloga

Tramp napustio Tursku starim avionom iz bezbednosnih razloga

Politika pre 45 minuta
Teheran na nogama, Vašingtonu poslata hitna poruka: Iran zapretio Americi zbog napada, Ormuski moreuz ključa

Teheran na nogama, Vašingtonu poslata hitna poruka: Iran zapretio Americi zbog napada, Ormuski moreuz ključa

Večernje novosti pre 1 sat
Tajna služba promenila plan: Tramp napustio NATO samit u Ankari starim avionom Air Force One.

Tajna služba promenila plan: Tramp napustio NATO samit u Ankari starim avionom Air Force One.

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokTurska

Svet, najnovije vesti »

Autorski tekst ambasadora u penziji: Zašto je samit NATO-a doneo manje od očekivanog i koja je pozicija Srbije?

Autorski tekst ambasadora u penziji: Zašto je samit NATO-a doneo manje od očekivanog i koja je pozicija Srbije?

Danas pre 5 minuta
Ministri Francuske i Poljske: Rusija priprema ozbiljniju provokaciju protiv članice NATO-a

Ministri Francuske i Poljske: Rusija priprema ozbiljniju provokaciju protiv članice NATO-a

Danas pre 40 minuta
Stručnjak za Bliski istok: Tramp opet gađa Iran i pravi greške, uopšte ne razume svog protivnika

Stručnjak za Bliski istok: Tramp opet gađa Iran i pravi greške, uopšte ne razume svog protivnika

Danas pre 1 sat
Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio Češku i Slovačku

Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio Češku i Slovačku

RTV pre 0 minuta
Nemačka i SAD dogovorile proširenje proizvodnje raketa AMRAAM u Evropi

Nemačka i SAD dogovorile proširenje proizvodnje raketa AMRAAM u Evropi

RTV pre 5 minuta