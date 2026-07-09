Novi ukrajinski udari u Rusiji, pogođeni tankeri i naftni rezervoar

Požar lokalizovali vatrogasci Ministarstva za vanredne situacije

Ukrajinski dronovi napali su noćas dva tankera u Taganrogskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Načelnik Rostovske oblasti Jurij Sljusar rekao je da su dva tankera oštećena u ukrajinskom napadu, a da nije bilo povređenih, preneo je TAS. Vršilac dužnosti načelnika Tverske oblasti Vitalij Koroljov objavio je na platformi Maks da se rezervoar za naftu zapalio u toj oblasti nakon