SAD se pripremaju za dugotrajnu eskalaciju sa Iranom

„Malo ćemo ih napasti da shvate da se ne šalimo” – rekao je jedan američki zvaničnik za izraelski kanal

TEL AVIV – Bela kuća se priprema za mogućnost dugotrajne eskalacije u sukobu sa Iranom, dok američki predsednik Donald Tramp saziva visoke savetnike i zvaničnike za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o narednim koracima Vašingtona, javlja izraelski Kanal 12, pozivajući se na američke zvaničnike. Jedan američki zvaničnik rekao je za izraelsku televiziju da bi trenutni sukobi mogli da traju od nekoliko dana do mesec dana, u zavisnosti od toga da li će Iran