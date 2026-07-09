Tramp napustio Tursku starim avionom iz bezbednosnih razloga

Politika pre 2 sata
Tramp napustio Tursku starim avionom iz bezbednosnih razloga

Zamenu novog aviona „Air Force One” koji je donirao Katar preporučila američka Tajna služba

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napustio je NATO samit u Ankari starim avionom „Air Force One”, umesto novog aviona „Boing 747-8” koji je donirao Katar, zbog bezbednosnih mera povezanih sa obnavljanjem sukoba sa Iranom, naveli su za Njujork Tajms (NYT) izvori upoznati sa planovima, dodajući da je zamenu aviona preporučila američka Tajna služba. Odluka da američki predsednik ne koristi novi avion produbila je pitanja o tome da li su
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