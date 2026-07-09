Bazeni na Spensu, Sajmištu i u Futogu u petak će raditi redovno

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Bazeni na Spensu, Sajmištu i u Futogu u petak će raditi redovno

Uprava Spensa je odlučila da će u petak, 10. jula sva tri bazena kojima ovo preduzeće upravlja (na Spensu, na Sajmištu i u Futogu) raditi redovno. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prema najavi JKP "Vodovod i kanalizacija" tog dana od 8 do 18 časova biće smanjen pritisak vode ili je neće biti u celom Novom Sadu i delu Petrovaradinu zbog rekonstrukcije cevovoda. "Učinićemo maksimalne napore da obezbedimo neophodne uslove za rad bazena i održavanje oprimalnih parametara ispravnosti svih tehničkih sistema u bazenskim kompleksima", kažu na Spensu. Dodaju da ukoliko tokom dana bude potpune obustave vode, doneće odluku o eventualnom skraćivanju
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