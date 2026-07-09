Mrtav pijan vozio po Novom Sadu: Imao više od dva promila alkohola u organizmu

Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. jula, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 412 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 36 vozača i 14 vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i jedan zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Novom Sadu vozio automobil u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji. U sredu, 8. jula, na području Južnobačkog