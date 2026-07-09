Osam od 10 najmnogoljudnijih zemalja ne učestvuje na Mundijalu – zašto

Mnoge zemlje sa ogromnim brojem stanovnika stalno propuštaju najveću fudbalsku zabavu. Šta mogu da urade da promene njihovu sportsku sudbinu? Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Reprezentacija Bangladeša ne učestvuje na Svetskom prvenstvu, pa su navijači u toj zemlji „usvojili" druge selekcije, poput Argentine Prava euforija zavladala je među brojnim okupljenim ljubiteljima fudbala 17. juna, kada je argentinska zvezda Lionel Mesi postigao njegov prvi gol na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, hladnokrvno poslavši loptu pored golmana Alžira. Međutim, u toj grupi nije bilo nijednog Argentinca. Navijači koji su slavili i