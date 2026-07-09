Više od 5.000 smrtnih slučajeva u Nemačkoj povezano sa visokim temperaturama

Radio 021 pre 50 minuta  |  Beta
Više od 5.000 smrtnih slučajeva u Nemačkoj povezano sa visokim temperaturama

U Nemačkoj je ove godine zabeleženo najmanje 5.120 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, od kojih se većina dogodila tokom toplotnog talasa u junu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Nemački glavni institut za javno zdravlje Robert Koh saopštio je da je oko 4.270 preminulih bilo starije od 75 godina. Krajem juna temperature su u pojedinim delovima Nemačke bile više od 40 stepeni Celzijusa. Većina zgrada u zemlji nije projektovana za tako visoke temperature, uključujući brojne bolnice i domove za stare koji i dalje nemaju klima-uređaje, prenosi Dojče vele. Klimatska služba Evropske unije Kopernikus danas je objavila da je jun ove godine bio
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