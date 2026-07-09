Ogromne kolone šlepera na izlasku iz Srbije: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 180 minuta, na Šidu dva sata

RINA pre 39 minuta
Ogromne kolone šlepera na izlasku iz Srbije: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 180 minuta, na Šidu dva sata

Beograd - Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila, ali se gužve beleže na pojedinim graničnim prelazima za teretni saobraćaj.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 180 minuta, dok je na Šidu zadržavanje za teretna vozila oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Tokom dana vozače očekuju i radovi na više deonica auto-puta E-75. Kod čeone naplatne stanice Novi Sad Jug, u smeru ka Beogradu, 10. jula od 9 do 16.30 časova izvodiće se servis
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