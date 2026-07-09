Kovač: Ulazak u EU strateško opredeljenje Srbije, nastavljamo sprovođenje reformi

Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da je ulazak u Evropsku uniju strateško opredeljenje Srbije i navela da ispunjava sve uslove za otvaranje Klastera, ali da je pitanje da li će biti političke volje među državama članicama da se dozvoli otvaranje klastera.

Kovač je istakla da je EU Srbiji “opšti cilj“ i da čini sve na tom putu i da sprovodi reforme koje se, kako kaže, ne vrednuju bez obzira što se kaže da je ceo proces „zasnovan na zaslugama“. „Mi pokušavamo da objasnimo određenim zemljama članicama da mi vrednosno jesmo usklađeni sa EU, imamo dobre odnose i sa Ukrajinom, i to je pokazala i ova konferencija predsednika parlamenta. U Beogradu je bio i predsednik parlamenta Ukrajine, i Srbija šalje ogromnu humanitarnu