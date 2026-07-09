Mali: Moguća isplata novca punoletnim građanima zbog odgovorne ekonomske politike

RTK pre 3 sata
Mali: Moguća isplata novca punoletnim građanima zbog odgovorne ekonomske politike
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima moguća zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi. „Ona je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana„, objavio je Mali na fejsbuku.
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