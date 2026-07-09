Bundestag glasao protiv slanja raketa "taurus" i "patriot" ; Zelenski: Ukrajina će od SAD dobiti rakete "pac-3"

RTS pre 1 sat
Bundestag glasao protiv slanja raketa "taurus" i "patriot" ; Zelenski: Ukrajina će od SAD dobiti rakete "pac-3"

Rat u Ukrajini – 1597. dan. Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a prema navodima Kijeva, u centru Hersona poođen je minibus, kada je povređeno 8 osoba. Istovremeno, ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izveli napad na dva tankera u Taganrogskom zalivu, u Rostovskoj oblasti, a dva drona su oborena nad Moskvom.

Zelenski: Istorijski paradoks to što je Rusija prinuđena da uvozi gorivo Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina značajno ugrozila snabdevanje Rusije gorivom, zbog čega je ta zemlja, koja je tradicionalno izvozila energente, sada prinuđena da uvozi gorivo, između ostalog uz pomoć Belorusije, ocenivši to kao istorijski paradoks. "Iskreno govoreći, zvuči kao istorijski paradoks. Zaista. Zemlja kao što je Rusija, čija je ekonomija oduvek bila
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tramp šalje Zelenskom vredan paket Pošiljka stiže u Ukrajinu za par dana: Evo o čemu je reč

Tramp šalje Zelenskom vredan paket Pošiljka stiže u Ukrajinu za par dana: Evo o čemu je reč

Blic pre 31 minuta
Zelenski priznao: "Situacija je apsolutno strašna" VIDEO

Zelenski priznao: "Situacija je apsolutno strašna" VIDEO

B92 pre 16 minuta
Zelenski: Ukrajina će dobiti od SAD paket raketa „ PAC-3”

Zelenski: Ukrajina će dobiti od SAD paket raketa „ PAC-3”

Politika pre 2 sata
UŽIVO: Rat u Ukrajini, Lavrov optužio Zapad da se pretvara da je zainteresovan za pregovore o Ukrajini

UŽIVO: Rat u Ukrajini, Lavrov optužio Zapad da se pretvara da je zainteresovan za pregovore o Ukrajini

Euronews pre 3 sata
Putinova "flota u senci" potpuno uništena: Isplivao novi snimak ukrajinskog napada, poražavajuće brojke za Rusiju (video)

Putinova "flota u senci" potpuno uništena: Isplivao novi snimak ukrajinskog napada, poražavajuće brojke za Rusiju (video)

Blic pre 5 sati
Ukrajina dronovima zapalila ruske rezervoare nafte i dva tankera

Ukrajina dronovima zapalila ruske rezervoare nafte i dva tankera

Serbian News Media pre 4 sati
Špijunski skandal trese Italiju: Ruske diplomate moraju da napuste Rim u roku od tri dana

Špijunski skandal trese Italiju: Ruske diplomate moraju da napuste Rim u roku od tri dana

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaMoskvaUkrajinaSuvi DoErdoganRojtersTužilaštvoItalijaTeroristički napadRusijaNemačkaBundestagdiplomatijaKijevDronDonald TrampnaftaHersonVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Aerodrom na Floridi nazvan po Donaldu Trampu

Aerodrom na Floridi nazvan po Donaldu Trampu

Danas pre 16 minuta
Zelenski: Ukrajina razvija balistički raketni sistem ekvivalentan Patriotu

Zelenski: Ukrajina razvija balistički raketni sistem ekvivalentan Patriotu

Danas pre 46 minuta
„Era Trampa je i priča o nesposobnosti demokrata“: Zašto bi američka opozicija mogla da prokocka izbore za Kongres u novembru?…

„Era Trampa je i priča o nesposobnosti demokrata“: Zašto bi američka opozicija mogla da prokocka izbore za Kongres u novembru?

Danas pre 36 minuta
Orbanove pristalice protestovale u Budimpešti protiv smene predsednika Tamaša Suljoka

Orbanove pristalice protestovale u Budimpešti protiv smene predsednika Tamaša Suljoka

Danas pre 2 sata
Borbeni avion F-16 srušio se na aerodrom Zakintos

Borbeni avion F-16 srušio se na aerodrom Zakintos

Danas pre 3 sata