Rat u Ukrajini – 1597. dan. Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a prema navodima Kijeva, u centru Hersona poođen je minibus, kada je povređeno 8 osoba. Istovremeno, ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izveli napad na dva tankera u Taganrogskom zalivu, u Rostovskoj oblasti, a dva drona su oborena nad Moskvom.

Zelenski: Istorijski paradoks to što je Rusija prinuđena da uvozi gorivo Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina značajno ugrozila snabdevanje Rusije gorivom, zbog čega je ta zemlja, koja je tradicionalno izvozila energente, sada prinuđena da uvozi gorivo, između ostalog uz pomoć Belorusije, ocenivši to kao istorijski paradoks. "Iskreno govoreći, zvuči kao istorijski paradoks. Zaista. Zemlja kao što je Rusija, čija je ekonomija oduvek bila