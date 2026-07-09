Marokanci oslabljeni bez Ismaela Saibarija u meču sa Francuskom

Fudbalski reprezentativac Maroka Ismael Saibari propustiće zbog povrede meč četvrtfinala na Svetskom prvenstvu protiv Francuske, izjavio je selektor Maroka Mohamed Ouahbi, prenose američki mediji.

Saibari se povredio pre pet dana na meču osmine finala SP protiv Kanade (3:0). On je u dosadašnjem delu SP postigao tri gola i njegov izostanak je veliki hendikep za tim Maroka. Prve procene lekara bile su da je Saibari doživeo lakšu povredu mišića. Međutim, posle dodatnih pregleda utvrđeno je da će jedan od najboljih igrača Maroka morati da propusti duel sa Francuskom. "Ne sviđa mi se kada ljudi kažu da je naš nastup na SP već uspeh. Učinićemo sve što je u našoj