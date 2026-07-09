Nakon kiše sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni

Pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo tokom jutra na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab umeren severozapadni vetar.