Nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije u 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Poslanici su u juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a samo na Predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju i