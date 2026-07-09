Teheran: SAD da se uzdrže od novih "vojnih avantura"; Kac preti Iranu: IDF spreman da udari još "većom silom"

Nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio da je za njega primirje "završeno", američka Centralna komanda saopštila je da je pogodila 90 vojnih ciljeva u Iranu. Sa druge strane, iranska vojska tvrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. Iranski zvaničnici navode i da je američki projektil pogodio područje oko nuklearne elektrane Bušer. Jordan je saopštio da je presreo osam iranskih raketa, nakon što su se širom zemlje oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

21:27 Mer: Eksplozije odjeknule širom juga Irana Na nekoliko lokacija širom Irana čule su se eksplozije, javlja iranska agencija Mer. Prema izveštaju agencije, tri eksplozije odjeknule su u oblasti Konarak na jugozapadu zemlje, prenosi Skaj njuz. Agencija navodi i da su se nove eksplozije čule u južnoj provinciji Bušer, uključujući grad Čogadak, kao i u Bandar Abasu. (Tanjug/Sky news) Opširnije Kraće 20:00 Rojters: Za nekoliko dana libanska vojska preuzima jednu