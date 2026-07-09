Tramp: Dogovor Kijeva i Moskve blizu; Erdoganova diplomatija na dve stolice

RTS pre 1 sat
Tramp: Dogovor Kijeva i Moskve blizu; Erdoganova diplomatija na dve stolice

Rat u Ukrajini – 1597. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se u Ankari sa predsednikom SAD Donaldom Trampom kom je, kako kaže, istakao potrebu za jačanjem ukrajinskih PVO sistema. Tramp je, sa druge strane, naveo da će Moskva i Kijev postići dogovor, ali i da bi SAD mogle da dozvole Ukrajini proizvodnju rakete "patriot". Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan kaže da iako ta zemlja nastavlja sa podrškom Kijeva, istovremeno koristi kanale komunikacije sa Rusijom kako bi podstakao mirno

Ruske snage izvele su više napada dronovim i raketama na Kijev i Odesu u kojima je poginulo najmanje sedam osoba, a 16 je povređeno. Sastanak ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegovog američkog kolege Donalda Trampa bio je jedna od važnijih tema tokom prethodnog dana. Naime, oba zvaničnika su se nakon sastanka oglasila i dok je Tramp isticao da će Moskva i Kijev postići dogovor, ali i da bi SAD mogle da dozvole Ukrajini proizvodnju rakete "patriot",
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