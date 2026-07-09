Tramp: Najnoviji napadi su odmazda za iranske udare na tankere – ako se ponovi, biće mnogo gore

RTS pre 1 sat
Tramp: Najnoviji napadi su odmazda za iranske udare na tankere – ako se ponovi, biće mnogo gore

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je primirje za njega "završeno" i da su najnoviji napadi na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana. Iran je juče napao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, i poručio da Trampove pretnje nisu znak snage, već neuspeha. Nastavljaju se ceremonije sahrane Alija Hamneija.

Američka vojska saopštila je sinoć da je pokrenula nove udare na Iran, sa ciljem da Ormuski moreuz održi otvorenim za saobraćaj, svega nekoliko sati pošto je predsednik Donald Tramp izjavio da je primirje za njega "završeno". Tramp je saopštio da su najnoviji napadi odmazda za jučerašnje bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom moreuzu, i da će, ako se ponovi, biti i mnogo gore. Sukob je eskalirao prethodne noći, pošto su SAD pokrenule napade
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