Uvođenje ETIAS-a odlaže se za sledeću godinu zbog gužvi na granicama EU

Primena novog onlajn sistema za ulazak u države Evropske unije odložena je za sledeću godinu, nakon haotičnog početka primene EES sistema elektronske provere koji je poremetio posete državama članicama, prenosi Fajnenšal tajms.

Oko 1,4 milijarde putnika na koje se primenjuje bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju moraće da se registruju putem sistema ETIAS, evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja, koji je sličan američkom sistemu ESTA. Svi koji budu želeli da uđu na teritoriju država članica EU moraće da plate 20 evra i da prođu bezbednosne provere. Razgovori o odlaganju uvođenja sistema ETIAS usledili su nakon tehničkih problema i sporog uvođenja novog elektronskog