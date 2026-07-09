Vanredno zasedanje Skupštine Srbije, određena pauza

RTS pre 3 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine Srbije, određena pauza

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravama po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji, izmenama Krivičnog zakonika i na Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Srbiji. Nešto pre 14 časova određena je jednosatna pauza. Potom sledi rasprava po amandmanima o izmenema Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Proglašena jednosatna pauza u parlamentu U Skupštini Srbije je nešto pre 14 sati proglašena je jednosatna pauza, a poslanici će u 14.55 početi raspravu po amandmanima na četvrtu tačku dnevnog reda – izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Poslanici su završili raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji, na izmene Krivičnog zakonika i na Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Srbiji. Na dnevnom redu
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