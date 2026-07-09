Vojska SAD: Pogođeno 90 ciljeva u Iranu; Teheran napao baze u Kuvajtu i Bahreinu; zastoj saobraćaja u Ormuzu

RTS pre 27 minuta
Vojska SAD: Pogođeno 90 ciljeva u Iranu; Teheran napao baze u Kuvajtu i Bahreinu; zastoj saobraćaja u Ormuzu

Nakon što je predsednik Amerike Donald Tramp izjavio da je za njega primirje "završeno", Centralna komanda SAD saopštava da je pogođeno 90 vojnih ciljeva u Iranu, dok iranska vojska tvdrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je gotovo potpuno obustavljen, prenose američki mediji. Za to vreme, stotine hiljada ljudi okupilo se u iračkom gradu Nadžafu na sahrani vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

07:31 Iran optužio NATO i evropske zemlje za saučesništvo u napadima Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je NATO i pojedine evropske zemlje za saučesništvo u američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana, kritikujući izjave generalnog sekretara Alijanse Marka Rutea. Bagei je naveo da Ruteovi komentari predstavljaju priznanje "namernog saučesništva Evrope u američko-izraelskom ratu i agresiji protiv Irana" i ocenio da evropske
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