Vojvodina pokazala da može, Ferencvaroš ipak uz dosta sreće slavio u Novom Sadu

RTS pre 1 sat
Vojvodina pokazala da može, Ferencvaroš ipak uz dosta sreće slavio u Novom Sadu

Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 2:1 (0:0) na stadionu "Karađorđe" u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, iako su u većem delu drugog poluvremena bili ravnopravan, a u pojedinim trenucima i bolji rival.

Utisak je da je Vojvodina protiv favorizovanog rivala odigrala znatno bolji meč nego što konačan rezultat pokazuje. Novosađani su bili hrabri, uspeli su da se vrate posle ranog zaostatka i u većem delu drugog poluvremena ravnopravno pariraju ekipi koja godinama igra grupne faze evropskih takmičenja. Ipak, razlika je napravljena u detaljima. Vojvodina nije iskoristila svoje najbolje prilike - stativu Mulahusejnovića, stativu Vukanovića i nekoliko opasnih situacija
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