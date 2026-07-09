Poslanici nastavljaju raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
Poslanici nastavljaju raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a samo na Predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju i
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