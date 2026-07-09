Skupština završila rad, nastavak sednice sutra u 10.00 sati

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su oko 17.40 časova rad i raspravu po amandmanima na Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, a raspravu u pojednostima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počeće sutra u 10.00 sati.

Poslanici su ranije danas završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji i na izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a posle rasprave o njima, skupština će se u danu za glasanje izjasniti o svim tačkama dnevnog reda. Vanredno zasedanje počelo je 6. jula. - Rasprava o amandmanima na Zakon o roditeljima negovateljima i