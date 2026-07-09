Srednji kurs dinara za evro 117,3605 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u četvrtak 117,3605 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 102,8576 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,7 odsto, a od početka godine za 2,9 odsto.