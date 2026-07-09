Isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u krvi

Serbian News Media pre 25 minuta
Isključen iz saobraćaja jer je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u krvi

Policija je u Surdulici isključila iz saobraćaja muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu, saopštila je danas lokalna polcijska uprava.

U saopštenju Polcijske uprave u Vranju piše da mu je određeno zadržavanje i da su protiv njega podnete prekršajne prijave. Po zakonu, dozvoljena količina alkohola u krvi za vozače u Srbiji iznosi 0,2 promila dok je za profesionalne vozače, instrukture, vozače sa probnom dozvolom i vozače određenih kategorija vozila, zakonski limit nula promila. Prekoračenje ovih granica podleže strogim novčanim kaznama, kaznenim poenima, isključenju iz saobraćaja i zabrani
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