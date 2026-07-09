Nove procene MMF: Zbog rata u Iranu, rast globalne ekonomije tri odsto, pad u odnosu na planirano

Serbian News Media pre 34 minuta
Nove procene MMF: Zbog rata u Iranu, rast globalne ekonomije tri odsto, pad u odnosu na planirano

Međunarodni monetarni fond ( MMF) snizio je prognozu rasta svetske ekonomije za ovu godinu zbog rata u Iranu, dok se posledice tog sukoba i energetske krize delimično ublažavaju razvojem veštačke inteligencije (AI) i drugih tehnologija.

MMF je juče objavio da očekuje da će globalna ekonomija 2026. godine porasti tri odsto, što je pad u odnosu na 3,5 odsto prošle godine, ali i na 3,1 odsto koliko je procenjeno u aprilu. Očekuje se da će zbog sukoba Irana, Sjedinjenih Američkih Država ( SAD) i Izraela oko Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi jedna petina svetske nafte, cene goriva porasti skoro 32 odsto, kao i da će globalne potrošačke cene u celini porasti 4,7 odsto 2026. godine. To bi predstavljalo
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