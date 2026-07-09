Bagdatis navija za Novaka: Pa, pobedio je Sinera u Melburnu

Sport klub pre 25 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Bagdatis navija za Novaka: Pa, pobedio je Sinera u Melburnu

Iako Novak Đoković u 40. godini i dalje važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje Vimbldona, legendarni Markos Bagdatis smatra da u tome nema ničeg neobičnog.

Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! „Kod njega mi više ništa nije ludo“, rekao je finalista Australijan opena iz 2006. godine. „Voleo bih da ga vidim kako još jednom podiže pehar. Ne znam zašto, ali tako je“, dodao je Kipranin, koji i te kako dobro razume naš jezik s obzirom na to da mu je supruga bivša hrvatska teniserka Karolina Šprem. Na opasku da je možda razlog to što su vršnjaci, Bagdatis je odgovorio: „I to, ali i zato što ga
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