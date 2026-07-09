Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Ima ljudi koji osvajaju pehare. Ima ljudi koji osvajaju utakmice. A ima i onih retkih kojima pođe za rukom da osvoje poverenje. Pehari potamne, medalje završe u sefovima, fotografije požute, ali poverenje ostane da živi u očima ljudi koji su sa tobom delili svlačionicu. Didije Dešamp spada u tu poslednju, gotovo zaboravljenu vrstu. U vremenu kada se treneri menjaju brže od formacija, kada algoritmi računaju koliko puta desni štoper udahne između dva sprinta, a