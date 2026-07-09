Šest osoba, među njima i 11-godišnja devojčica, povređeno je u pet saobraćajnih nezgoda koje su se u protekla 24 časa dogodile na području Niša, saopšteno je iz niške Hitne pomoći.

Prema navodima lekara, jedanaestogodišnja devojčica zadobila je povredu ruke nakon što ju je automobil oborio dok je vozila bicikl na uglu Pasterove ulice i Bulevara dr Zorana Đinđića. Nakon ukazane pomoći na licu mesta, prevezena je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Niš radi dalje dijagnostike i lečenja. Tokom jučerašnjeg dana ekipe Hitne pomoći intervenisale su i na putu Jelašnica–Čukljenik, kod izletišta u Jelašničkoj klisuri, gde su u sudaru