Amerikancima može, ali ne i Francuzima! FIFA odbila zahtev da se poništi karton Oliseu

Fudbalska reprezentacija Francuske neće uspeti da izdejstvuje poništavanje žutog kartona koji je Majkl Olise dobio u završnici meča protiv Paragvaja, pa će ofanzivni vezista "trikolora" u četvrtfinalni duel protiv Maroka ući pod velikim pritiskom.

Francuski fudbalski savez pokušao je da uputi žalbu FIFA i zatraži brisanje javne opomene koju je Olis zaradio u sudijskoj nadoknadi prethodne utakmice, ali je svetska kuća fudbala odbila taj zahtev. Zbog toga će fudbaler Francuske morati da bude posebno oprezan protiv Maroka, jer bi mu novi žuti karton automatski doneo suspenziju za eventualno polufinale Svetskog prvenstva. Vest je potvrdio i selektor Francuske Didije Dešan, koji je otkrio da je konačna odluka