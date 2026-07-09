Amerikancima može, ali ne i Francuzima! FIFA odbila zahtev da se poništi karton Oliseu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Amerikancima može, ali ne i Francuzima! FIFA odbila zahtev da se poništi karton Oliseu

Fudbalska reprezentacija Francuske neće uspeti da izdejstvuje poništavanje žutog kartona koji je Majkl Olise dobio u završnici meča protiv Paragvaja, pa će ofanzivni vezista "trikolora" u četvrtfinalni duel protiv Maroka ući pod velikim pritiskom.

Francuski fudbalski savez pokušao je da uputi žalbu FIFA i zatraži brisanje javne opomene koju je Olis zaradio u sudijskoj nadoknadi prethodne utakmice, ali je svetska kuća fudbala odbila taj zahtev. Zbog toga će fudbaler Francuske morati da bude posebno oprezan protiv Maroka, jer bi mu novi žuti karton automatski doneo suspenziju za eventualno polufinale Svetskog prvenstva. Vest je potvrdio i selektor Francuske Didije Dešan, koji je otkrio da je konačna odluka
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Odbijena žalba FS Francuske, Oliseu ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem

Odbijena žalba FS Francuske, Oliseu ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAMarokoFudbalski savezDonald TrampFrancuskasjedinjene američke države

Sport, najnovije vesti »

Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Mondo pre 46 minuta
Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Sport klub pre 21 minuta
Emotivan oproštaj NBA legende! Kajl Lauri završio karijeru na najlepši mogući način - ispunio obećanje i rasplakao navijače…

Emotivan oproštaj NBA legende! Kajl Lauri završio karijeru na najlepši mogući način - ispunio obećanje i rasplakao navijače Reptorsa!

Kurir pre 1 sat
Čistka u Realu! Kraljevski klub precrtao bivšeg NBA centra!

Čistka u Realu! Kraljevski klub precrtao bivšeg NBA centra!

Kurir pre 2 sata
Britanac priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Britanac priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Danas pre 3 sata