Deca sa KiM na moru u Baošićima u organizaciji Kancelarije za KiM i Crvenog krsta

Kancelarija za KiM u saradnji sa Crvenim krstom i ove godine organizuje boravak za oko 400 dece uzrasta završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce sa Kosova i Metohije u Baošićima u Crnoj Gori.

Ovo je šesta godina kako Kancelarija za KiM podržava tu aktivnost Crvenog krsta sa AP KiM, a pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Svetlana Miladinov rekla je da dečiji osmeh i njihova sreća koja se vidi na njihovim licima daje Kancelariji još veći moto da pomaže, više i bolje. "Ovo su deca koja su iz svih krajeva Kosova, iz 27 Opština. Deca su uzrasta završnih razreda osnovne škole i srednjoškolci, a uključeni su i volonteri Crvenog krsta, koji i na Kosovu pomažu