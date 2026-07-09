Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Brazilski fudbaler Emerson novi je igrač Ipsviča, saopštio je danas engleski klub.

Emerson (21) je sa Ipsvičom potpisao ugovor do leta 2031. godine. On je u Ipsvič prešao iz Tuluza za 28 miliona evra, što predstavlja klupski rekord, prenosi Skaj sport. - Veoma sam ponosan što sam potpisao za Ipsvič. Igranje u Premijer ligi je nešto o čemu sam oduvek sanjao i znam da sam izabrao savršen klub za to. Daću sve od sebe za ovaj tim - rekao je Emerson. Brazilski fudbaler je prošle sezone odigrao 31 utakmicu za Tuluz i zabeležio sedam golova i tri
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