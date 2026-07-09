Ovaj podatak mnogi ne znaju, Novak će pobediti Sinera na Vimbldonu, potrebna mu je samo jedna stvar

Telegraf pre 38 minuta  |  Telegraf.rs
Ovaj podatak mnogi ne znaju, Novak će pobediti Sinera na Vimbldonu, potrebna mu je samo jedna stvar

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra u petak meč polufinala Vimbldona protiv Janika Sinera, a jedan detalj mogao bi Srbinu da donese pobedu, naravno ukoliko do toga dođe.

Neverovatno zvuči, ali Đokoviću bi možda išlo u prilog da se meč igra više od četiri sata. Naime, ovaj podatak su mnogi zaobišli, iako nije zanemarljiv. Kada pogledamo mečeve, Janik Siner nikada nije pobedio kada na terenu provede više od četiri sata. Janik Siner - Stefanos Cicipas (Australijan open 2023) Danil Medvev - Janik Siner (Vimbldon 2024) Novak Đoković - Janik Siner (Australijan open 2026) Janik Siner - Karlos Alkaraz (Rolan Garos 2024) Aleksander Zverev -
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