Pad cena nafte na svetskom tržištu ne garantuje jeftinije gorivo u Srbiji - evo i zašto!

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Pad cena nafte na svetskom tržištu ne garantuje jeftinije gorivo u Srbiji - evo i zašto!

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije izjavio je danas da se cena nafte dramatično promenila i u proseku iznosi oko 80 dolara po barelu i naveo da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20 do 30 odsto.

Kako je rekao, nabavne cene su takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. - Ovaj strmoglavi pad koji je bio u poslednjih par meseci zapravo je posledica toga što su iz Persijskog zaliva izašli brojni brodovi sa naftom, povećali su samim tim ponudu. U istom tom periodu su Ujedinjeni Arapski Emirati izašli iz OPEK-a i povećali svoju ponudu. Takođe, Iran, ne znam koliko je to bilo u javnosti zastupljeno, Iran je dobio opštu licencu za pravo prodaje
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