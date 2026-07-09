Saznajemo Sandokan upucan u Šapcu, pogođen sa više hitaca, opsadno stanje u gradu

Milan Ostojić Sandokan upucan je večeras oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, nezvanično saznaje Telegraf! Ostojić je navodno nakon svađe upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Za sada nije poznato njegovo stanje dok u Šapcu vlada opsadno stanje i gradom odjekuju sirene. Ostojić je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična dela na teritoriji Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine