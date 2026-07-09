Saznajemo! Vojvodina ponudila 1.800.000 evra za Džaspera, Železničar odlučuje posle Brage

Druga pozicija na tabeli i plasman u kvalifikacije za Ligu Evropu ozbiljno su “pokrenuli” Vjvodinu u letnjem prelaznom roku, koja je posle povratnika Dejana Zukića, Ifeta Đakovca, Stefana Mitrovića, Nardina Mulahusejnovića i Hamze Redžića, rešena da kupi i – Silvestera Džaspera iz Železničara, saznaje Telegraf.

Novosadski klub se tim povodom toga obratio i čelnicima Pančevaca, dostavio ponudu od 1.800.000 evra, ali će eventualna realizacija transfera malo sačekati. Naime, postoji džentlmenski dogovor dva kluba da Vojvodina sačeka mečeve Železničara sa Bragom, u kvalifikacijama za Ligu konferencije, te da u periodu do tada Pančevci eventualno dočekaju i razmotre možda još neku inostranu ponudu za krilnog napadača, pa da se onda sedne za pregovarački sto. Ima i Vojvodina