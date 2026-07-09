Saznajemo! Vojvodina ponudila 1.800.000 evra za Džaspera, Železničar odlučuje posle Brage

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Saznajemo! Vojvodina ponudila 1.800.000 evra za Džaspera, Železničar odlučuje posle Brage

Druga pozicija na tabeli i plasman u kvalifikacije za Ligu Evropu ozbiljno su “pokrenuli” Vjvodinu u letnjem prelaznom roku, koja je posle povratnika Dejana Zukića, Ifeta Đakovca, Stefana Mitrovića, Nardina Mulahusejnovića i Hamze Redžića, rešena da kupi i – Silvestera Džaspera iz Železničara, saznaje Telegraf.

Novosadski klub se tim povodom toga obratio i čelnicima Pančevaca, dostavio ponudu od 1.800.000 evra, ali će eventualna realizacija transfera malo sačekati. Naime, postoji džentlmenski dogovor dva kluba da Vojvodina sačeka mečeve Železničara sa Bragom, u kvalifikacijama za Ligu konferencije, te da u periodu do tada Pančevci eventualno dočekaju i razmotre možda još neku inostranu ponudu za krilnog napadača, pa da se onda sedne za pregovarački sto. Ima i Vojvodina
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Bomba u srpskom fudbalu! Crveno-beli nude milione za zvezdu Želje, DŽaspera!

Bomba u srpskom fudbalu! Crveno-beli nude milione za zvezdu Želje, DŽaspera!

Večernje novosti pre 39 minuta
Osam timova za svetsku titulu: Koje reprezentacije su favoriti, a ko vreba iz senke

Osam timova za svetsku titulu: Koje reprezentacije su favoriti, a ko vreba iz senke

Vreme pre 1 sat
Vojvodina ponudila 1.800.000 evra: Hoće jednog od najboljih igrača Superlige

Vojvodina ponudila 1.800.000 evra: Hoće jednog od najboljih igrača Superlige

Mondo pre 1 sat
Crveno-beli transfer udar! Stiže Džasper? Milionska cifra je spremna!

Crveno-beli transfer udar! Stiže Džasper? Milionska cifra je spremna!

Kurir pre 1 sat
Večiti ga želeli, Vojvodina ga odvodi?! Superligaško krilo na pragu transfera u Novi Sad!

Večiti ga želeli, Vojvodina ga odvodi?! Superligaško krilo na pragu transfera u Novi Sad!

Hot sport pre 1 sat
Šta kažu kladionice pred večerašnji spektakl? Francuska jeste favorit protiv Maroka, ali ne ubedljiv!

Šta kažu kladionice pred večerašnji spektakl? Francuska jeste favorit protiv Maroka, ali ne ubedljiv!

Kurir pre 2 sata
Zvezda čeka rivala u borbi za Ligu šampiona, Vojvodina započinje evropski pohod

Zvezda čeka rivala u borbi za Ligu šampiona, Vojvodina započinje evropski pohod

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaLiga EvropeKk Vojvodina

Sport, najnovije vesti »

Šta kažu kladionice? Siner apsolutni favorit protiv Novaka Đokovića

Šta kažu kladionice? Siner apsolutni favorit protiv Novaka Đokovića

Danas pre 29 minuta
Nikola Kusturica zvanično napustio Barselonu

Nikola Kusturica zvanično napustio Barselonu

RTS pre 34 minuta
„Eraković se neće dugo zadržati, nažalost“: Drkušić otkrio Čupinu sudbinu?!

„Eraković se neće dugo zadržati, nažalost“: Drkušić otkrio Čupinu sudbinu?!

Hot sport pre 3 minuta
Spiska ima, ali Tijane opet nema: Srbija i protiv Francuske bez najbolje odbojkašice!

Spiska ima, ali Tijane opet nema: Srbija i protiv Francuske bez najbolje odbojkašice!

Hot sport pre 38 minuta
Hladan tuš za region: Ništa od Evrolige – ABA ligi ponuđeno nešto drugo!

Hladan tuš za region: Ništa od Evrolige – ABA ligi ponuđeno nešto drugo!

Hot sport pre 18 minuta