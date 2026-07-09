Stižu pljuskovi sa grmljavinom, evo i kada: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Danas i u petak u Srbiji se očekuje veoma ugodno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Maksimalna temperatura biće do 30 stepeni. Za vikend se očekuje nestabilnije. U subotu će biti veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C. Pre podne biće sunčano, posle podne naoblačenje. Sredinom dana i posle podne prvo u zapadnim, potom i u ostalim predelima očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz olujni vetar, obilne pljuskove i jake gromove. Jedino se na kranjem severu i jugu