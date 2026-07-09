Bomba u srpskom fudbalu! Crveno-beli nude milione za zvezdu Želje, DŽaspera!

Silvester Džaesper stigao je prošle sezone u Železničar, a Englezu nije mnogo trebalo da postane miljenik navijača.

FOTO: FK Železničar Pominjao se inostrani transfer za fudbalera "dizelke", ali je sada sve izvesnije da će ostati u srpskom fudbalu, a da će Vojovodina platiti obeštećenje od 1.800.000 evra. Prema informacijama "Mozzart sporta", Vojvodina je Pančevcima uputila zvaničnu ponudu vrednu 1.800.000 evra. Iako je Železničar prethodno odbijao slične ponude iz Rusije i Turske, smatrajući da engleski fudbaler vredi više, nijedna dosadašnja ponuda nije premašila dva miliona